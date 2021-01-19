Сорокалетняя жительница Симферополя решила зарегистрироваться на сайте знакомств. Спустя некоторое время за ней начал ухаживать 45-летний феодосиец. И все было бы хорошо, если бы очередное свидание по интернету не опустошило кошелек женщины.Новый знакомый попросил у собеседницы денег взаймы, а доверчивая женщина согласилась, рассказали в пресс-службе МВД по РК- Крымчанка перевела на карту обманщика 13 тысяч рублей. Как только сумма дошла до адресата - он испарился. Прежде галантный и внимательный мужчина превратился в обычного прохвоста, удалив свою страницу на ресурсе для знакомств, - сообщили в полиции.Женщина с разбитым сердцем не стала мириться с таким хамством и подала на виртуального Казанову заявление. Силовики задержали вора, им оказался ранее не судимый житель Феодосии.Против него возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Мужчина должен будет выплатить до 300 тысяч рублей штрафа или сесть в тюрьму на срок до пяти лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50