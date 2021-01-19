В МИДе Литвы планируют запретить российскому певцу Филиппу Киркорову въезжать на территорию страны из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Из-за того, что король российской эстрады часто приезжал на «аннексированный» полуостров, его обвиняют в «сознательном отрицании территориальной целостности и суверенитете Украины».- Мы будем систематически оценивать всех деятелей, которых Россия намерена использовать для распространения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы, - отмечает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.В министерстве также подчеркнули, что список нежелательных лиц, которые Россия «пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы», будет пополнятся.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50