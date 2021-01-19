В Севастополе завершили расследование уголовного дела по факту гибели 20-летней студентки. 44-летнего жителя Москвы обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.В Следкоме отметили, что сообщение об исчезновении студентки поступило в сентябре 2020 года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Девушка с неким мужчиной выходила на морскую прогулку на катере и пропала во время купания.Следователи рассматривали разные версии исчезновения девушки. Они допрашивали спутника девушки (он же владелец катера), в том числе и с помощью полиграфа. Выяснилось, что капитан нарушил правила безопасности, что и привело к трагедии. Мужчину задержали, он рассказал хронологию событий.29 сентября прошлого года он вместе с девушкой отплыл на катере от причала потребительского кооператива «Дельфин». Пара через бухту Круглая переместилась в открытое море на прогулку, несмотря на то, что было штормовое предупреждение и неблагоприятная погода. Студентке захотелось искупаться, и она прыгнула за борт без спасательных средств. Не долго думая, мужчина и сам прыгнул в воду, оставив катер на ходу. Из-за ветра и волн судно удалилось на значительное расстояние. Девушка же попыталась вплавь добраться до побережья Гагаринского района, но утонула на глазах у своего нерадивого спутника.По данным следователей, продолжается поиск девушки. Уголовное дело, возбужденное по ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство), закрыто, поскольку против студентки не было совершено преступление криминального характера.Уголовное дело против жителя Москвы направлено в Севастопольскую транспортную прокуратуру, в дальнейшем его будет рассматривать суд.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50