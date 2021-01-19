В Симферополе третий день полным ходом идут работы по очистке дорог от снега и гололеда.Для быстрой расчистки дорожного полотна на улицах крымской столицы работали сразу 13 комбинированных машин, цитируют в пресс-службе администрации Симферополя замглавы мэра Валентина Демидова.В работу собираются ввести еще 4 комбинированные машины, переданные Министерством транспорта РК.- Данная техника непосредственно предназначена для уборки снега, что облегчит задачу коммунальным службам и даст возможность использовать их в период ухудшения погодных условий, - подчеркнул Демидов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50