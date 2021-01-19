Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко озвучил ряд особенностей проведения кампании по вакцинации против коронавируса. Оказалось, что людям, недавно переболевшим Covid-19, прививаться не рекомендуют еще полгода.Остапенко заявил, что прививать будут людей, у которых нет медицинских противопоказаний. Принуждать вакцинироваться тоже не будут, все добровольно. Вводить пациентам собираются препарат «Гам-КОВИД-Вак».Получить свою дозу антигена жители республики смогут в любой городской поликлинике или районной больнице. Но сначала нужно записаться на дату и время по телефону. Полный список номеров можно посмотреть по ссылке.- Перед вакцинацией не обязательно сдавать анализ на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2. Однако людей, которые получили положительные результаты на наличие иммуноглобулинов G и M вне рамок подготовки к вакцинированию, прививать не будут, - заявил министр.Остапенко добавил, что недавно переболевшие коронавирусом люди смогут получить препарат только через 6 месяцев после заболевания.- Если человек захотел привиться, ему нужно заполнить Добровольное информированное согласие и анкету пациента. Записаться на вакцинацию можно либо в регистратуре больницы, либо по телефону. Скоро мы сделаем доступной запись в электронном виде через портал госуслуг, - отметил специалист.Вакцинировать можно людей старше 18 лет. Все дозы антигена находятся у врачей в медучреждениях. Делать прививки будут в два этапа: сначала компонентом I, затем на 21 день компонентом II.Пациент должен находиться под наблюдением медперсонала после вакцинации 30 минут.Привитым от COVID-19 людям все равно придется носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50