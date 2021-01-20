Горожане скоро перестанут получать воду из Симферопольского водохранилища

В Симферопольском водохранилище осталось всего 800 тысяч кубов воды Фото: Архив "КП"

Через несколько недель из Симферопольского водохранилища прекратят забор воды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РК.

В ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое».

- Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет, - уточнили в ГУП «Вода Крыма».

Кроме того, будут построены водоводы и подключены к системе водоснабжения новые источники «Чеботарка-2» и «Ивановка-2» в Сакском районе. В каждом из водозаборов по три скважины.

Энергетики начали тянуть три километра воздушных линий электропередачи и устанавливать две трансформаторные подстанции. К апрелю Симферополь начнет получать воду из Бештерек-Зуйского водозабора. Тогда крымская столица полностью будет получать воду из артезианских скважин.

Сейчас город получает до 70 тысяч кубов воды в сутки из подземных источников. Но для того, чтобы сохранить нынешний график подачи воды, нужно как минимум 110 тысяч кубов, их подачу планируется обеспечить в ближайшее время.

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