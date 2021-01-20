Зима нарядила Алушту в белое: 5 снежных фото курорта в январе

Пляжи присыпало снежком. Фото: Константин Аношин/VK

Пейзажи и виды - это то, чем славится полуостров. Нагрянувшая зима, облачив поля, леса, горы, села и города Крыма в белоснежное одеяние, добавила особую нотку изысканности.

ЮБК зимой. Фото: Константин Аношин/VK

В Алуште много строящихся зданий. Фото: Константин Аношин/VK

Полюбоваться красотами можно благодаря замечательной фотосессии талантливого фотохудожника Константина Аношина, которую можно назвать «сНежная Алушта».

Снега хватило на всю Алушту. Фото: Константин Аношин/VK

Снимки, как КП-Крым рассказал автор, сделаны с «утюга» - так называют в народе многоэтажку-недострой, которая высится на восточной набережной.

Виды и правда нежные: море, деревья, дома, пирсы - все покрыто слоем хрупких снежинок.

Крым красив а любой цветовой гамме. Фото: Константин Аношин/VK

Пользователи социальной сети, где можно увидеть фотосет, поделились своими эмоциями в комментариях: «Восхитительно! Привыкли к зелененькому, а тут все серенько и беленько. Алушту не узнать!»; «Ничего себя, как все замело!»; «Автору фото - респект! Талантище!»

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