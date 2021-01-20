Песочный аниматор из Крыма Ксения Симонова сняла клип для американских исполнителей

Клип полностью снят в жанре песочной анимации. Фото: Скриншот из видео

Мастер песочной анимации, крымская художница Ксения Симонова, сняла официальный клип для американских певцов в стиле R&B и Soul Тони Брэкстон и KEM.

- Чудесная новость этого года: вышел наш клип с KEM и Toni Braxton «Live Out Your Love»! Мне очень понравилось работать с Кемом и Тони и, конечно, очень понравилась песня! Для меня честь, что Кему и Тони тоже понравилась моя песочная история, - пишет Ксения у себя в соцсетях.

Клип, в котором оживают образы из песни, полностью снят в жанре песочной анимации, а песня заняла первое место по прослушиванию в чарте Adult R&B Airplay Chart.

Ксения поделилась, что еще в детстве очень любила слушать Тони и Кема и даже не могла представить, что однажды сможет снять для них клип.

СПРАВКА КП:

Тони Брэкстон - американская певица, которая поет в стиле ритм-н-блюз, поп и соул, автор песен и актриса.

Кем (Ким Оуэнс) - американский R&B и Soul-певец, автор песен и продюсер.

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