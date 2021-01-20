В Евпатории подрядчик заплатит 18 миллионов рублей за срыв сроков строительства. Фото: "КП" Архив

Подрядчика, сорвавшего срок строительства дороги и Дворца спорта в Евпатории, оштрафовали на 17,5 миллионов рублей.

По словам главы администрации прибрежного города Романа Тихончука, дорожное полотно на улице Чапаева и Дворец спорта должны были ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

- Но как бы мы не работали с подрядчиком, мы не договариваемся. По улице Чапаева выписали подрядчику 14 предписаний, - цитирует мэра Крым 24.

Однако, несмотря на срыв сроков, за год в Евпатории освоили больше 3 миллиардов рублей, подытожил Тихончук.

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