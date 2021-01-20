Жители Керчи и Евпатории стали чаще жаловаться на очереди в поликлиниках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Крыма продолжают жаловаться на огромные очереди в региональных поликлиниках. Самое большое количество жалоб поступает из медучреждений Керчи и Евпатории.

- К сожалению, эти вопросы еще не решены. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко выезжает во все проблемные поликлиники для решения ситуации с очередями, - сообщил во время оперштаба по вопросу распространения COVID-19 глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что на данный момент в одном коридоре одновременно могут находиться и больные, и здоровые, поэтому разделить потоки необходимо.

- Эту работу нужно выполнить, - подчеркнул Аксенов.

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