Крым с начала года побил рекорд по потреблению электричества. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму с начала года установили рекорд по потреблению электричества. Максимальный уровень зафиксировали 18 января, сообщает ForPost.

Судя по Единой энергосистеме России, рекордное потребление мощности составило 154,8 гигаватт, что выше максимального значения за 2020 год на 3%.

Можно считать, что по энергосистеме Крыма и по объединенной энергосистеме Центра был установлен исторический рекорд.

По словам замминистра энергетики России Евгения Грабчака, расход вырос из-за более холодной зимы.

- Однако данные, очищенные от температурного фактора, показывают увеличение потребления на 0,6%, что свидетельствует о повышении экономической активности в стране, - пояснил Грабчак.

В России потребление электроэнергии с начала 2021 года выросло на 4,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

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