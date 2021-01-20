Аграрии Крыма получили 168 млн господдержки из-за коронавируса

Организации в сложных условиях обеспечивали бесперебойную поставку продуктов. Фото: министерство сельского хозяйства РК

В Крыму 57 организаций агропромышленного комплекса получили больше 168 миллионов рублей господдержки. Их признали пострадавшими в связи с распространением коронавируса в 2020 году.

Выплаты получили компании, работающие по таким отраслям: «Рыболовство любительское и спортивное», «Рыбоводство», «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков.

- Мы дополнили перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии. Теперь больше компаний смогут получить право на меры поддержки. Предпринимателям из-за ограничительных мер пришлось работать в сложнейших экономических и логистических условиях, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Он добавил, что организации агропромышленного комплекса даже в сложных условиях обеспечивали бесперебойную поставку продуктов для населения.

В период ограничений ведомства находились на особом контроле и выполняли требования Роспотребнадзора.

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