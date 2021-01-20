Глава ЛНР поздравил крымчан с Днем народной республики. Фото: REUTERS

С Днем республики крымчан поздравил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

- За воссоздание автономии республики крымчане проголосовали ровно 30 лет назад. И это был исторический шаг, который привел к справедливости и единству с Россией. Хочу искреннее поздравить крымчан с этим праздником, - написал Пасечник в Twitter.

Напомним, референдум о государственном и правовом статусе Крыма прошел 19 января 1991 года. Тогда за воссоздание автономного статуса региона проголосовало 93% голосовавших. По итогам Крыс получил статус автономной республики в составе СССР.

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