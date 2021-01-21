За сутки в Крыму от коронавируса умерли 9 человек

Всего от коронавиурса официально скончались 680 человек. Фото: Архив КП

В Крыму за сутки от коронавирусной инфекции умерли 9 человек. Всего с начала периода наблюдений скончались 680 COVID-положительных пациентов.

По данным Минздрава РК, за сутки госпитализирован 121 человек с коронавирусом и пневмонией. 70 больных остались на домашнем лечении.

Всего лечение от коронавирусной инфекции проходит 6 тысяч 550 человек. Под COVID-19 определены 16 больниц, 2 военных госпиталях и 1 санаторий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50