В Крыму грядет повышение цен и сокращение рынка труда

Крымчанам придется платить за товар на 10-15% больше Фото: Евгения ГУСЕВА

По всей России с начала января 2021 года отменили единый налог на вменный доход для предпринимателей. Теперь бизнесменам приходится в короткие сроки переходить на другую систему налогообложения, которая безусловно повлияет и на обычных людей.

Крымчанам придется платить за товары на 10-15% больше, а сотрудникам сферы продаж искать новую работу.

О деталях перехода от ЕНВД на новую систему налогообложения КП-Крым рассказала основатель и руководитель консалтинговой компании «Ника-Престиж» Вероника Дельдекина.

- С начала этого года многим предпринимателям пришлось перейти на патентную систему. Из-за этого нагрузка налогообложения увеличится для них минимум на 10%. Из-за таких нововведений бизнесмены пока не закрываются, но уже продумывают другую стратегию работы. Среди наших клиентов закрылось 2 предпринимателя, но не из-за перехода с ЕНВД, а по причине пандемии, - отметила специалист.

Дельдекина считает, что власти могли повременить с отменой ЕНВД, чтобы мелкий бизнес успел выйти из кризиса. А теперь пострадают и обычные покупатели, которые будут вынуждены платить за товары больше.

- Когда только вводили кассовые аппараты, мы замечали насколько у нас дорожали все товары. Ведь стоимость кассового аппарата от 30 до 40 тысяч рублей, плюс к нему нужно было купить программное обеспечение и сопутствующие программы. Предприниматели вынуждены поднять стоимость товаров в таких условиях, - объяснила эксперт.

Кроме того, цены повысятся из-за изменения маркировки, которая подразумевает повторное обновление кассовых аппаратов.

- Поставщики в свою очередь тоже должны промаркировать товар, а это запланированные расходы. Происходит цепная реакция, потребители получают высокие цены. Можно предположить, что вскоре стоимость на все товары вырастет в среднем на 10-15 процентов, - добавила Дельдекина.

Изменения затронут и сотрудников магазинов, люди попросту могут лишиться работы.

- Предприниматели и так персоналу больше денег платить не хотят, потому что находятся в сложной ситуации, а теперь еще это нововведение. Им приходится сокращать людей или фонд оплаты труда на тот персонал, который имеется, - заключила руководитель консалтинговой компании.

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