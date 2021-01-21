В аварии под Саками пострадало 2 человека

Под Саками столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть пострадавшие. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

На скользкой дороге в Сакском районе столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. В аварии пострадало два человека.

Сообщение в службу спасения о том, что на трассе между селами Лесновка и Шелковичное столкнулись два автомобиля, поступило в 08.12. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада ГУ МЧС по РК, наряд ГИБДД и карета «скорой помощи».

По прибытии спасателей выяснилось, что автомобиль марки «ВАЗ2199» на скользкой дороге занесло, и водитель не справился с управлением. Из-за этого он сначала столкнулся с припаркованным автомобилем «Газель», затем врезался в дерево. Водитель легковой машины оказался зажат.

Мужчину освободили с помощью спецоборудования. Кроме него в аварии пострадал еще один человек. Обоих передали медсотрудниками, госпитализировавших их в ближайшую городскую больницу, сообщили в ГУ МЧС по РК.

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