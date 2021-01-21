В администрацию Симферополя нагрянули правоохранительные органы

Фото: Архив "КП"

В одном из департаментов администрации Симферополя работают правоохранительные органы. Об этом КП-Крым сообщил начальник управления информационной политики в администрации Симферополя Андрей Черниченко.

- Правоохранительные органы проводят работу, но что конкретно они делают, я не знаю. Администрация продолжает работу в штатном режиме, - сообщил Андрей Черниченко.

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