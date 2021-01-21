Стало известно, кто проводит проверку в администрации Симферополя

Фото: Архив "КП"

В департаменте городского хозяйства администрации Симферополя проводят проверку сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом КП-Крым сообщили собственные источники.

Ранее начальник управления информационной политики в администрации Симферополя Андрей Черниченко заявил, что в администрации работают правоохранительные органы. При этом ведомство функционирует в штатном режиме.

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