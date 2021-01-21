Эксперт рассказал, в чем отличие между украинскими и российскими туристами

среди важных отличий эксперты отметили досуг Фото: Архив "КП"

Крымские эксперты сферы туризма решили сравнить отдыхающих из России и Украины и пришли к выводу, что российские туристы им ближе, сообщает ForPost.

По мнению представителей турбизнеса, несмотря на высокую зарплату, украинцы для отдыха выбирают более бюджетные варианты, а жители материковой части страны – чаще отдают предпочтение комфортным апартаментам.

Также среди важных отличий эксперты отметили досуг. Если одни выбирали ленивый отдых на пляже под палящим солнцем и недорогие «забегаловки», то другие питались исключительно в заведениях общественного питания и интересовались экскурсиями и музеями.

- Это отличие очень заметно, так как Крым для украинцев - локация «море и оздоровление». А здесь к морю и оздоровлению добавилась востребованность в иных направлениях, - отмечает бывший министр туризма Елена Юрченко.

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