На пожаре в Раздольненском районе пострадал человек. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

На пожаре, произошедшем в одном из сел Раздольненского района, пострадал человек. ЧП случилось ночью 21 января.

В пожарную службу с сообщением о том, что в селе Красноармейское горит гараж, очевидцы обратились в 00.01. На месте происшествия оперативно отправилась дежурная бригада огнеборцев в составе 2 человек.

По прибытии пожарные выяснили, что в гараже воспламенился легковой автомобиль марки «Volkswagen Sharan», существовала угроза распространения огня на близлежащие постройки. Не обошлось без жертв: пострадал человек.

Пожар площадью 24 квадратных метра удалось ликвидировать за 20 минут. Причины возгорания пока неизвестны, уточнили в пресс-службе МЧС по РК.

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