Украина пригласила представителей США на саммит по Крыму

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Украина пригласила представителей США на участие в саммите по Крыму, который предварительно планируют провести летом текущего года.

- Мы ожидаем прямого и активного участия США в качестве одного из ключевых организаторов конференции по Крыму. Мы планируем проведение специального саммита по Крыму на Украине летом. Мы пригласили США участвовать на самом высшем из возможных уровней, - сообщил четверг украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Ранее Украина отложила саммит по Крымской платформе. Изначально официальный Киев планировал провести его в мае, теперь же эту дату перенесли на 23 августа. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отметила, что дата проведения саммита, где предположительно примут участие европейские страны, уже точно определена. По итогам мероприятия его участники должны составить декларацию.

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