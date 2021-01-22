В Крым из Украины нелегально перевозили моряков. Фото: пресс-служба СБУ.

Против руководителей одной международной компании возбудили уголовное дело за нелегальную перевозку украинских моряков в Крым, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Компания предоставляла гражданам Украины работу на своих судах, затем буксирами нелегально везла моряков из Одессы в Крым. Обратно их возвращали после того, как они заканчивали с работой.

Схему разоблачили, сотрудники СБУ провели обыски в компании и изъяли судовую документацию и контракты с гражданами России, а также компьютерную технику. Против компании ведется следствие.

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