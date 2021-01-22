Под Симферополем столкнулись пассажирский автобус и автомобиль ДПС

Фото: Плохие новости|Жесть.Крым/ "ВКонтакте"

В Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» произошло ДТП: столкнулись патрульный автомобиль ДПС и пассажирский автобус. Участок дороги, где столкнулись машины, был не расчищен от снега.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, ЧП случилось 21 января около 17.00 около поселка Зуя. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

По данным правоохранителей, в аварии никто не пострадал.

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