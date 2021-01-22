Спор насмерть: житель Бахчисарайского района убил приятеля ударом в живот

В Бахчисарайском районе под суд пойдет местный житель за спор насмерть. Фото: Архив "КП"

В Бахчисарайском районе под суд пойдет местный житель за спор насмерть.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Будучи пьян, 27-летний молодой человек поспорил с приятелем, что последний сможет перенести любую физическую нагрузку, в том числе удар в живот.

Чтобы проверить теорию на практике, обвиняемый изо всех сил ударил знакомого в живот. Потерпевший же перенести тупую травму живота не смог, и через несколько дней он скончался в больнице.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Материалы направят в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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