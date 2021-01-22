«Решили попутешествовать»: В Крыму сбежавших из реабилитационного центра детей нашли ночью у костра

Автоинспекторы дали детям согреться, а потом отвезли их обратно в реабилитационный центр Фото: Архив "КП"

Двое подростков из Керчи сбежали из местного реабилитационного центра и не смогли вернуться обратно, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Ночью ученики социального центра в Керчи решили немного попутешествовать и пойти прогуляться поздно вечером по окрестностям города. Ребята надели легкие вещи и незаметно вышли из здания.

- Из-за сильного холода ребята нашли заброшенный двор, где вынуждены были разжечь костер, чтоб не замерзнуть. Идти по незнакомой местности ночью дети не решились, - отмечают в пресс-службе.

Около двух ночи инспекторы ГИБДД во время ночного патрулирования заметили костер в одном из дворов, а рядом - двое мальчиков 14 и 15 лет.

Автоинспекторы дали детям согреться, а потом отвезли их обратно в реабилитационный центр.

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