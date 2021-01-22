В Симферополе откроют три новых детских сада

Детские сады появятся на улице Беспалова и в микрорайонах Белое и Хошкельды Фото: Архив "КП"

В нескольких районах крымской столицы появятся новые детские сады, сообщила замглавы администрации Симферополя Татьяна Сухина.

Здания для дошкольного образования появятся на улице Беспалова и в микрорайонах Белое и Хошкельды. Их открытие уже запланировано на прель 2021 года. Каждый детский сад рассчитан на 260 мест.

Заметим, что на сегодняшний день, несмотря на ограничения из-за коронавируса, все детские сады и школы продолжают работать в штатном режиме. В следующем году в Крыму планируют достроить еще 17 дошкольных учреждений.

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