Крым установил рекорд по потреблению электричества из-за морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму установили новый рекорд по потреблению электричества. Так, в утренние часы максимум нагрузки достиг 1569 мегаватт.

- Это на 78 мегаватт выше значения предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 10 января 1991 года в 19.00, - сообщили в пресс-службе регионального диспетчерского управления энергосистемы Крыма и Севастополя.

Увеличение расхода электроэнергии связывают с низкой среднесуточной температурой воздуха, которая держалась несколько дней. Так, 20 января 2021 года она опустилась до отметки 5,8 градусов мороза, что на 6,1 градус ниже нормы для этого времени.

- С 18 по 20 января ежедневно фиксировалось превышение предыдущего исторического максимума нагрузок. В указанный период крымская энергосистема функционировала стабильно, - уточнили в пресс-службе.

На момент регистрации максимума мощность, вырабатываемая собственными генерирующими источниками Крыма, составила 1077 мегаватт. В переток мощности из кубанской энергосистемы по мосту – 492 мегаватт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50