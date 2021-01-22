Дворец в Алупке натолкнул журналиста Бориса Корчевникова на мысли о вечном

В Крым на отдых приехал тележурналист Борис Корчевников. Фото: Борис Корчевников / Instagram

В Крым на отдых приехал актер и телеведущий Борис Корчевников. Фотографии своего удивительного и интересного путешествия он опубликовал в Instagram.

Будучи в Крыму, Корчевников посетил Гурзуф, Симеиз, Воронцовский дворец и Балаклаву, покорил вершину Ай-Петри.

А вот посещение дворца в Алупке натолкнули Корчевникова на философские размышления.

- Сколько раз был в Крыму. А в его дворцах - впервые. Это Воронцовский. Если идти здесь чутко, то может много открыться про страну, которой уже нет. И про нас самих. Которые еще есть, - цитирует Крымское информационное агентство журналиста.

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