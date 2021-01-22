Часть новогодних инсталляций станет повседневным «нарядом» Симферополя

С деревьев на центральных улицах снимут елочные игрушки, а гирлянды оставят. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Симферополе не планируют убирать некоторые новогодние инсталляции и украшения. Единственное, что может измениться, - месторасположение арт-объектов, где они круглый год будут радовать окружающих своим видом.

Демонтаж новогодних инсталляций начнется в субботу. На уборку, по словам директора МБУ «Горсвет» Николая Коновалова, сотрудникам учреждения потребуется около недели. По предварительному решению, в городские парки переедут инсталляции «Троллейбус» и «Смешарики.

- «Медведь с подарком» останется на своем месте, - цитируют Коновалова в пресс-службе мэрии крымской столицы.

На центральных улицах – Карла Маркса, Пушкина и Горького – с деревьев снимут елочные игрушки, также уберут инсталляции. Останется только световое оформление на фонарных столбах. С живых елей также планируется снять гирлянды и украшения.

Главную елку Крыма тоже начнут разбирать на этих выходных.

- Разобранная и упакованная елка, как и все украшения, будет также определена на длительное хранение до следующих новогодних праздников. Для демонтажа ежедневно будут задействованы бригады работников и специализированная техника, - уточнил директор учреждения.

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