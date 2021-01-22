В прошлом году в Крыму предотвратили четыре теракта

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ФСБ России предотвратила четыре теракта в Крыму, которые могли произойти в 2020 году.

Так, первый был предотвращен в январе прошлого года. Сотрудники службы безопасности задержали крымчанина, который формировал схроны со взрывчаткой в Симферополе про заданию украинских спецслужб. В тайниках обнаружили и изъяли девять электродетонаторов, три запала, а также взрыватели замедленного действия и больше пяти килограммов взрывчатого вещества.

Вторая попытка дестабилизировать ситуацию в Крыму была сделана 18 февраля. Тогда два несовершеннолетних парня планировали теракт в учебных заведениях Керчи.

Следующий инцидент произошел весной. 15 апреля на полуострове задержали украинских разведчиков, которые вербовали россиян и хотели организовать теракты, а также добыть сведения, которые являлись государственной тайной. Сотрудники ФСБ задержали банду, которая действовала под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки - полковника Олега Ахмедова.

10 июня снова была попытка совершить теракт в Симферополе. Тогда пять экстремистов хотели взорвать рынок «Привоз». Террористы оказались гражданами России.