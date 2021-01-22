Украинец возмутился высокими пенсиями в Крыму

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В эфире украинского телеканала «Наш» прозвучала необычная претензия: житель Харьковской области, который дозвонился в эфир, пожаловался на серьезную разницу пенсий в российском Крыму и на Украине.

- Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше, - пожаловался украинец.

Также харьковчанин отметил, что крымчане живут гораздо лучше украинцев во всех сферах жизни.

По его словам, «Россия многое делает, а не только говорит».

- Даже в глухих деревнях медицина и «социалка» в разы лучше, чем у нас, - возмутился украинец.

Недавно стало известно об инциденте, что украинскому пенсионеру пришла квитанция за отопление в декабре, в которой была указана сумма 10 796 гривен. Мужчина сказал, что у него пенсия 1700 гривен, и он не смог погасить этот долг.

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