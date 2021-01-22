Медикам Крыма продлили бесплатный проезд на год

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Медработникам Крыма на год продлен бесплатный проезд. Об этом сообщили в пресс-службе труда и соцзащиты РК.

- До 31 декабря 2021 года продлено предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан. Право на льготный проезд имеют медработники госучреждений Республики Крым, отнесенных к ведению министерства здравоохранения республики, - отметили в ведомстве.

Медики, а также сотрудники Роспотребнадзора, работники ФМБА в Крыму, медсанчасти МВД по РК могут не оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях городского и пригородного сообщения. Также льгота распространяется на проезд в пригородных поездах в пределах Крыма.

Также в Минтруда добавили, что льготный проезд предоставляется путем считывания многофункциональной карты жителя Крыма (бесконтактной банковской карты) платежной системы "Мир".

Чтобы получить право бесплатно ездить, нужно обратиться в органы соцзащиты, написать заявление и назначить карту льготной.