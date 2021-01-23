Теплоснабжение Симферополя будут поддерживать 14 единиц новой техники

Техника необходима в связи с острым дефицитом воды в столице Крыма.

ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» дополнительно получило 14 единиц новой техники для поддержки системы теплоснабжения Симферополя.

Так, в распоряжение госпредприятия поступили 10 машин-водовозок вместимостью 10 кубических метро, на базе КАМАЗа, один мазутовоз, экскаватор-погрузчик и два крана-манипулятора.

- Данные мероприятия были приняты с тем, что у нас есть острая необходимость и дефицит воды по городу Симферополь. При этом большая часть котельных у нас берут подпитку из системы водоснабжения Симферополя, — цитирует КИА директора «Крымптелокоммунэнерго» Виктора Дойчева.

На закупку новой техники еще в конце минувшего года было выделено 75 млн рублей.

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