В Джанкойском районе пьяный водитель сбил мужчину и подростка

пресс-служба МВД.

В Джанкойском районе пьяный водитель сбил на тротуаре мужчину и подростка.

ДТП произошло в селе Стальное 22 января в 18.30.

- 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь по одной из центральных улиц поселка, совершил выезд вправо на тротуар, после чего сбил двух пешеходов – 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика, – рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.

Оба пострадавших с травмами доставлены в Джанкойскую больницу. Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — сейчас он задержал, ведется следствие.

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