В Крыму от коронавируса скончалось еще 7 человек

За последние сутки коронавирусом заразилось 226 человек Фото: Александра Тимощенко

В Крыму за последние сутки от коронавируса скончалось семь человек. Как сообщили в пресс-службе Минздрава по республики, общее количество летальных случаев в республике составило 704.

Напомним, за истекшие сутки коронавирус зарегистрировали у 226 человек. Из них четверо переносят болезнь без особых симптомов.

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