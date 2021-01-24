На улице Симферополя обвалилась каменная стена

Фото: Григорий Назаров / ФБ

На одной из улиц Симферополя ночью в воскресенье обвалилась часть подпорной стены. Как сообщили очевидцы в соцсетях, бетонные камни посыпались прямо на дорогу и тротуары.

Жители столицы отмечают, что это случилось на улице Воровского напротив городского суда.

- На Воровского напротив суда подпорная стена частично обвалилась, что склон держит. С проезжей части камни я убрал, но там аварийный участок, еще что-нибудь обвалится. Выкатываются прямо под колеса, будьте внимательны, - написал Григорий Назаров у себя на странице в Facebook.

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