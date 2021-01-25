Погода в Крыму на 25 января: дождь и тепло до +14

В Севастополе днем тепло до +14°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем дождь. Ветер юго-западный 1до 20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер южный до 20 м/с. Днем тепло +14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождь. Ветер юго-западный до 25 м/с. Днем +11…+13°.

Вода в Черном море +7° +11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50