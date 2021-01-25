Рабочие приступили ко второму этапу реставрации здания Кенассы Симферополя. Фото: пресс-служба общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым».

Рабочие приступили к обустройству внутреннего пространства в храме крымских караимов-тюрок Симферополя. Очередной этап реконструкции начался 20 декабря 2020 года.

- Обустройство ведется по проекту, подготовленному ООО «АТТА групп» и ООО «Кирамет» при участии в качестве консультантов членов «Симферопольской караимской религиозной общины караимского вероисповедания «Чолпан», - сообщили в пресс-службе общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым».

Реставрация ведется в рамках ФЦП, работы планируется завершить в ноябре 2021 года.

Храм станет культурно-религиозным центром с помещением для богослужений, музеем, библиотекой, архивом и учебным классом.

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