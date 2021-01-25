Стало известно, где в Крыму появятся камеры фиксации нарушений ПДД

Передвижные камеры фиксации нарушений ПДД изменят свое местоположение в Крыму. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Крыму передвижные камеры фиксации нарушений ПДД изменят свое местоположение. Комплексы будут размещаться ежедневно в период с 25 по 31 января 2021 года с 8.00 до 18.00.

Решение об изменении дислокации установок приняло руководство регионального отделения Госавтоинспекции МВД. При составлении списка мест руководствовались анализом аварийности на автотрассах Крыма, сообщают в пресс-службе ведомства.

Подробнее ознакомиться со списком адресов, где в ближайшую неделю будут размещать видеокамеры, можно по ссылке.

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