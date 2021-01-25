Крым и Севастополь оказались в числе регионов России с наибольшим доверием к президенту

Крым и Севастополь стали российскими регионами в 2014 году после референдума Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым и Севастополь оказались в числе регионов России, где доверие к президенту наиболее высокое. Такие данные содержатся в информации, подготовленной внутриполитическим блоком Кремля по выполнению ключевых показателей эффективности (KPI) в регионах России.

Как сообщает РБК, имеются списки регионов с наибольшим и наименьшим уровнем доверия к президенту и главам регионов.

Итак, в числе регионов, где губернаторам доверяют, оказалась Чечня во главе с Рамзаном Кадыровым, Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская область (Вадим Шумков), Курская область (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов). Чечня, Крым и Севастополь оказались в числе регионов, где наибольший уровень доверия к президенту.

Меньше всего своим губернаторам доверяют жители Хакасии, Владимирской области, Хабаровского край, Красноярского края и Кемеровской области. В этом списке также оказался Санкт-Петербург.