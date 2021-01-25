Иностранцы не смогут сделать прививку от коронавируса в Крыму

Прививать иностранцев в республике начнут после создания регламента от Минздрава РФ Фото: Елена ЛЕЛЮК

Иностранцы, находящиеся в Крыму, пока не могут привиться от коронавируса. Документ, регламентирующий этот вопрос, только разрабатывается в Минздраве России.

Пока на вакцинацию записывают исключительно граждан РФ, рассказала КП-Крым заместитель главврача ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3» Ирина Голькина.

- Мы должны внести данные пациента в федеральный регистр вакцинированных лиц, а для этого необходим СНИЛС. Именно по этой причине мы пока не в праве делать прививки от коронавируса иностранцам. Для таких случаев сотрудники Минздрава РФ разрабатывают документ, который регламентирует данный вопрос, - отметила Голькина.

Напомним, массовая иммунизация от коронавируса в республике началась 18 января 2021 года.

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