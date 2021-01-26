Погода в Крыму на 26 января: южный ветер и тепло до +14°

На полуостров гостит южная зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 января на Крымском полуострове сыро и тепло.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер южный до 20 м/с. Днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный до 20 м/с. Днем до +14°.

Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50