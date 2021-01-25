В Симферополе и Севастополе 26 января частично отключат электричество

Свет исчезнет из-за ремонта электросетей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики начнут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бородина, 2,2/4 (чет), 3-15 (нечет);
ул. Зуйская, 1-5;
пер. Зуйский, 34-63;
ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);
просп. Победы, 155-209 (нечет), 209а, 209б;
поселок Давыдовка
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Колобова, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5;
ул. Ватутина, 1-7;
ул. Гражданская, 1-А;
ул. Федько, 30, 32;
ул. Олега Кошевого, 14-А, 14, 16, 24-28, 17;
ул. Пархоменко, 1;
ул. Сергея Лазо, 2-32, 1-29;
ул. Террасная, 4-6, 3-а, 3;
ул. Горпищенко, 84, 86;
ул. Фильченкова, 47;
пл. Захарова, 29, 31;
ул. Громова, 2,4,8;
ул. Димитрова, 6-32, 5;
ул. Доронина, 4-16, 1, 3;
ул. Леваневского, 15-А;
ул. Народных Ополченцев, 2-24, 5-13;
ул. Романова, 1-17;
ул. Слепнева, 2-36, 1-31;
ул. Чернышевского, 2
село Верхнесадовое: ул. Симиренко, 2-42
село Орлиное: ул. Тюкова, 2-30, 1-39; ул. Цветочная, 2-14, 1-25
с 8.00 до 16.00
Дергачи: СТ «Энергетик-5», СНТ «Дергачи-1», СТ «Вишенка», СТ «Дергачи-2», СТ «Дергачи-3», СТ «Дергачи-4», СТ «Дергачи-5», СТ «Энергетик-2», СТ «Солнечный»; ул. Алексея Гущина 36, 38; ул. Горпищенко 140/1, 140/7, 140/8, 140/9, 140/11.
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