В Симферополе и Севастополе 26 января частично отключат электричество

Свет исчезнет из-за ремонта электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики начнут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бородина, 2,2/4 (чет), 3-15 (нечет);

ул. Зуйская, 1-5;

пер. Зуйский, 34-63;

ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);

просп. Победы, 155-209 (нечет), 209а, 209б;

поселок Давыдовка

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Колобова, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5;

ул. Ватутина, 1-7;

ул. Гражданская, 1-А;

ул. Федько, 30, 32;

ул. Олега Кошевого, 14-А, 14, 16, 24-28, 17;

ул. Пархоменко, 1;

ул. Сергея Лазо, 2-32, 1-29;

ул. Террасная, 4-6, 3-а, 3;

ул. Горпищенко, 84, 86;

ул. Фильченкова, 47;

пл. Захарова, 29, 31;

ул. Громова, 2,4,8;

ул. Димитрова, 6-32, 5;

ул. Доронина, 4-16, 1, 3;

ул. Леваневского, 15-А;

ул. Народных Ополченцев, 2-24, 5-13;

ул. Романова, 1-17;

ул. Слепнева, 2-36, 1-31;

ул. Чернышевского, 2

село Верхнесадовое: ул. Симиренко, 2-42

село Орлиное: ул. Тюкова, 2-30, 1-39; ул. Цветочная, 2-14, 1-25

с 8.00 до 16.00

Дергачи: СТ «Энергетик-5», СНТ «Дергачи-1», СТ «Вишенка», СТ «Дергачи-2», СТ «Дергачи-3», СТ «Дергачи-4», СТ «Дергачи-5», СТ «Энергетик-2», СТ «Солнечный»; ул. Алексея Гущина 36, 38; ул. Горпищенко 140/1, 140/7, 140/8, 140/9, 140/11.

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