В Черное море вошел эсминец ВМС США. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

В акватории Черного моря зафиксировали присутствие эсминца ВМС США с управляемым ракетным оружием, за ним проследовал американский танкер Laramie, сообщает ForPost.

В Черном море по правилам захода корабли США могут пребывать не больше 20 суток. По словам бывшего командующего Черноморским флотом адмирала в отставке Владимира Комоедова, появление эсминца ознаменовало сохранение прежних отношений между США и Россией.

- Главное не допустить нарушения территориальных вод вблизи Крыма — у них это очень модно сейчас. Они заходили при предыдущем президенте и, видимо, будут при нынешнем. Ну что теперь, напугать нас не напугаешь. Ну, нервы, может, попортят, но нервы у нас железные, - подчеркнул Комоедов.

Заход эсминца был плановым: таким образом Америка вместе со своими партнерами регулярно работает в Черном море, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

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