Крымские синоптики прогнозируют сильные дожди. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Начало рабочей недели в Крыму выдастся пасмурным и дождливым. Жителям и гостям полуострова также стоит быть готовыми к усилению юго-западного ветра, порывы могут достигать до 20 метров в секунду.

- Вечером 25 января и в первую половину ночи 26 января в южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается очень сильный дождь, - сообщают в пресс-службе Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. В пресс-службе МЧС по РК напомнили, что на время ухудшения погодных условий возрастает риск возникновения ЧП, и порекомендовали быть осторожными.

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