На экологической акции в Симферополе собрали больше 500 елок

Фото: "Елковорот 2020"

В крымской столице во время экологического мероприятия «Елковорот» собрали больше 500 новогодних елок для переработки, сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

Экологическую акцию смогли организовать волонтеры некоммерческой организации «Добро мира - Волонтеры Крыма». Они призвали жителей полуострова не выбрасывать елки на мусор, а сдавать их на переработку.

Мероприятие прошло сразу в 22 точках приема елок в крымской столице. В этот день было собрано 556 новогодних деревьев, которые потом отправили на переработку.

- Из иголок сделают эфирное масло, из древесины - мульчу, а часть дров отдадут нуждающимся, - отметил Маляров.

Экологическая акция в Крыму проходит уже три года подряд. Каждый год поддержку оказывает муниципальное унитарное предприятие «Экоград».

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