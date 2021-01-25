МЧС установит посты на Ай-Петри и Ангарском перевале

Спасатели будут находиться на постах в выходные дни Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На Ангарском перевале и плато Ай-Петри установят спасательные посты из-за нелетной погоды и сохранения большого снежного покрова. Сотрудники «КРЫМ - СПАС» будут ежедневно дежурить на пунктах, оснащенных необходимым оборудованием.

Спасатели будут находиться на постах в выходные дни, рассказали в пресс-службе МЧС республики.

- На место привезут технику для радиосвязи и необходимое спасательное оборудование. Кроме того, пригонят машины высокой проходимости, которые помогут отбуксировать застрявшие автомобили. К спасательному пункту возможно будет быстро вызвать бригаду скорой помощи, - отметили в ведомстве.

На Ай-Петри на дежурство приедут спасатели Ялтинского и Бахчисарайского отрядов, а на Ангарский перевал - сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов.

Напомним, дорога Ялта - Ай-Петри - Соколиное по-прежнему закрыта для любого транспорта. Соответствующие знаки размещены на трассе.

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