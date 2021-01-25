Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Голодные и любопытные: крымские лошади заглядывают к туристам в машины

Животные надеются, что люди их чем-то покормят
Елена ЛЕЛЮК
КомментироватьОставить комментарий
Туристов удивило поведение лошадей, которые смело подошли к их машине. Фото: скрин из видео

Туристов удивило поведение лошадей, которые смело подошли к их машине. Фото: скрин из видео

Пасущиеся в крымской Байдарской долине лошади удивили проезжавших мимо туристов своим поведением. Животные не побоялись людей и спокойно заглядывали в окна их машины. Отдыхающие предположили, что лошади набрались смелости из-за голода и просто таким образом выпрашивали угощение. Незабываемое знакомство сняла на камеру автор одного Instagram-канала.

Женщина рассказала, что они остановили машину, чтобы насладиться зимними пейзажами, а любопытные кони стали совать мордочки в окна их авто.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50