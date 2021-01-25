Голодные и любопытные: крымские лошади заглядывают к туристам в машины

Туристов удивило поведение лошадей, которые смело подошли к их машине. Фото: скрин из видео

Пасущиеся в крымской Байдарской долине лошади удивили проезжавших мимо туристов своим поведением. Животные не побоялись людей и спокойно заглядывали в окна их машины. Отдыхающие предположили, что лошади набрались смелости из-за голода и просто таким образом выпрашивали угощение. Незабываемое знакомство сняла на камеру автор одного Instagram-канала.

Женщина рассказала, что они остановили машину, чтобы насладиться зимними пейзажами, а любопытные кони стали совать мордочки в окна их авто.

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