Ялта и Алушта вошли в топ-8 комфортных городов для удаленки

На ЮБК хорошо и работать, и отдыхать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Фрилансеров и «удаленщиков» из-за коронавируса стало больше, но в инфекция сузила локации для их проживания – сейчас выехать за границу весьма проблематично, поэтому они и обратили свое внимание на отечественные курорты.

Эксперты сервис бронирования жилья Tvil.ru озвучили рейтинг самых популярных городов для удаленной работы в этом году, в основе которого данные брони жилья с целью работы с середины января по конец апреля.

Топ-8 городов, которые облюбовали фрилансеры и «удаленщики» (% от всей брони)

Ялта, 22

Сочи, 18

Алушта, 10

Анапа, 6

Ростов-на- Дону, 4

Пятигорск, 3

Воронеж, 2

Волгоград, 2

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