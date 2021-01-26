Ялта и Алушта вошли в топ-8 комфортных городов для удаленки

На ЮБК хорошо и работать, и отдыхать.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Фрилансеров и «удаленщиков» из-за коронавируса стало больше, но в инфекция сузила локации для их проживания – сейчас выехать за границу весьма проблематично, поэтому они и обратили свое внимание на отечественные курорты.
Эксперты сервис бронирования жилья Tvil.ru озвучили рейтинг самых популярных городов для удаленной работы в этом году, в основе которого данные брони жилья с целью работы с середины января по конец апреля.
Топ-8 городов, которые облюбовали фрилансеры и «удаленщики» (% от всей брони)
Ялта, 22
Сочи, 18
Алушта, 10
Анапа, 6
Ростов-на- Дону, 4
Пятигорск, 3
Воронеж, 2
Волгоград, 2
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50