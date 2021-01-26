Никитский ботанический сад в январе цветет и благоухает: 6 типичных фото Южного берега Крыма

Магония падуболистная. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Большая Ялта, благодаря, субтропическому климату, круглый год щеголяет в прекрасном наряде из зеленых и цветущих растений.

Сад - отличное место для прогулок и отдыха. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Особенно ярко почувствовать всю прелесть Южного берега Крыма можно в Никитском ботаническом саду.

Январские подснежники. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

- Цветущими январскими подснежниками и сиреневой россыпью цветов на веточках розмарина у нас никого не удивишь, - рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются: сказка только начинается, а вернее продолжается. Взоры счастливчиков, попавших в сад, притягивают ярко-желтые гроздья колючей магонии падуболистной, которые очень похожи на солнечные брызги - небесное светило щедро окропило благословенные места!

Январская роза очень хороша и свежа. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Неподвластна южной зиме и королева цветов – роза радует бутонами, плотно набитыми тонкими шелковыми лепестками.

Крымская мушмула. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Отсутствие снега компенсируется растениями: мушмула кичиться белизной соцветий, а бело-лимонные венчики жимолости татарской и белые шарики снежноягодника наполняют воздух тонким изысканным ароматом, которому даже самый дорогой парфюм в подметки не годится.

Снежноягодник. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Зимний сад полон сюрпризов и щедро делится ими.

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