Никитский ботанический сад в январе цветет и благоухает: 6 типичных фото Южного берега Крыма

Магония падуболистная. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ
Большая Ялта, благодаря, субтропическому климату, круглый год щеголяет в прекрасном наряде из зеленых и цветущих растений.
Сад - отличное место для прогулок и отдыха. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ
Особенно ярко почувствовать всю прелесть Южного берега Крыма можно в Никитском ботаническом саду.
Январские подснежники. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ
- Цветущими январскими подснежниками и сиреневой россыпью цветов на веточках розмарина у нас никого не удивишь, - рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада.
Но на этом сюрпризы не заканчиваются: сказка только начинается, а вернее продолжается. Взоры счастливчиков, попавших в сад, притягивают ярко-желтые гроздья колючей магонии падуболистной, которые очень похожи на солнечные брызги - небесное светило щедро окропило благословенные места!
Январская роза очень хороша и свежа.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Неподвластна южной зиме и королева цветов – роза радует бутонами, плотно набитыми тонкими шелковыми лепестками.
Крымская мушмула. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ
Отсутствие снега компенсируется растениями: мушмула кичиться белизной соцветий, а бело-лимонные венчики жимолости татарской и белые шарики снежноягодника наполняют воздух тонким изысканным ароматом, которому даже самый дорогой парфюм в подметки не годится.
Снежноягодник. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ
Зимний сад полон сюрпризов и щедро делится ими.
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